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'da korkunç ölüm

’da hastane otoparkı inşaatında çalışan genç işçi iş makinesinden kopan parçanın yüzüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç son
Karadeniz Teknik Üniversitesi () Tıp Fakültesi'nin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan 'in yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 'tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışmak için gelen Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 yaşındaki Ebubekir Özdemir'in hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie çektiren Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, "Az kaldı bitecek inşallah" ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi.

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