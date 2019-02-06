Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir'in yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop'tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışmak için gelen Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 yaşındaki Ebubekir Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie çektiren Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, "Az kaldı bitecek inşallah" ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi.
- Yaşam
- 06.02.2019
- Gazete
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