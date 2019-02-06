Alınan bilgiye göre Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokağı'ndaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU

Polis, 60 yaşlarındaki çevirmen Murat Tuğlacıyan'ın salonda hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARSEĞ TUĞLACIYAN KİMDİR?

1 nisan 1933 tarihinde Yedikule'deki Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'inde doğan ve asıl adı Parseğ Tuğlacıyan olan Pars Tuğlacı, dünya ermenileri arasında olduğu kadar bilim ve üniversite çevrelerinde de büyük saygınlığa ve etkinliğe sahiptir. Legion d'Honneur, Llbert Einstein bilim madalyası gibi sayısız ödül ve ünvanın da sahibidir.Parseğ Tuğlacıyan ya da bilinen adıyla Pars Tuğlacı, aynı zamanda Pars Tuğlacı Türkiye Yazarlar Sendikası ile Türk Basın Birliği üyesidir.12 Aralık 2016 yılında hayatını kaybetmiştir. Kaynak: Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan evinde ölü bulundu.