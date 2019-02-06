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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 07:41

Meteoroloji'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! 'da hava nasıl olacak? 7 Şubat 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Birçok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, 'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte 7 Şubat 2019 Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...

Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Şubat 2019 Perşembe hava durumu tahminleri....



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