Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Şubat 2019 Perşembe hava durumu tahminleri....
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