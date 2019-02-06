Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz 39. bölüm tek parça full izle
Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 39. bölümde Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 39. bölümü...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.