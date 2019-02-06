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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 00:34

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz 39. bölüm tek parça full izle

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 39. bölümde Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 39. bölümü...

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