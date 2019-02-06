Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun memleketini duyanlar şaşırıyor! (Ünlülerin memleketleri)

Sen Anlat Karadeniz dizisi Çarşamba akşamları izleyicisini ekranları başına kilitliyor. Dizide 'Nefes' karakterine can veren, sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun artan hayran kitlesiyle birlikte hakkında merak edilenler de çoğaldı. Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun memleketi duyanları hayrete düşürdü. İşte ünlülerin memleketleri...



06.02.2019 04:19 - Son Güncelleme: 06.02.2019 04:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





