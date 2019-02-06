



Yapılışında irmik kullanılan Şambali tatlısı enfes tatlılardan biridir. Dışarıda da deneyimleyebileceğiniz bu tatlıyı evinizde de yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Tadı damakta kalacak bir Şambali tatlısı yapmak aslında hiç de zor değil. Sizin için hazırladığımız tariften faydalanarak kısa sürede ve lezzetli bir Şambali tatlısı yaparak, misafirlerinize sunmanız mümkün.