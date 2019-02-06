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  • 06.02.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 17:06

nasıl yapılır?

Özellikle şerbetli tatlıları sevenler için nın yeri bir başkadır. Batı Anadolu'ya özgü olan Şambali tatlısını sokak lezzetleri arasında da görmeniz mümkün. Peki ? İşte en güzel ve pratik



Yapılışında irmik kullanılan Şambali tatlısı enfes tatlılardan biridir. Dışarıda da deneyimleyebileceğiniz bu tatlıyı evinizde de yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Tadı damakta kalacak bir Şambali tatlısı yapmak aslında hiç de zor değil. Sizin için hazırladığımız tariften faydalanarak kısa sürede ve lezzetli bir Şambali tatlısı yaparak, misafirlerinize sunmanız mümkün.

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