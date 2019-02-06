Osmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldı.