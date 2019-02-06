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  • 06.02.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 17:10

'de korku dolu anlar: TIR şoförü ölümden döndü!

’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde yapan TIR'ın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan TIR şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldı.

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