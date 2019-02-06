Osmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldı.
Osmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldıOsmaniyede viyadükte asılı kalan TIR şoförü böyle kurtarıldı.
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