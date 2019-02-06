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  • 06.02.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 17:59

ipucu sorusu 6 Şubat: filmi ile ünlenen Fransız aktrist kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu bir aktörden geliyor. Bu aktör filme ile ün kazanmıştır. İpucu sorusu olarak bu aktörün kim olduğu soruldu. Peki, Hiroşima Sevgilim filmi ile ünlenen Fransız aktrist kimdir? İşte 6 Şubat sorusu ve yanıtı...

Hiroşima Sevgilim filmi ile ünlenen Fransız aktrist kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.00'de başlayacak yarışma öncesi Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar herkese. Eleqseverler ve sinema severler bu soruda buluşuyor. 1959 yapımı Hiroşima Sevgilim filmi ile dünya çapında bir şöhret yakalayan Fransız aktris kimdir, bilen var mı?" denildi. İşte 6 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (6 ŞUBAT)

Soru: Hiroşima Sevgilim filmi ile ünlenen Fransız aktrist kimdir?

Cevap: EMMANUELLE RİVA

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