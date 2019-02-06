Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.00'de başlayacak yarışma öncesi Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar herkese. Eleqseverler ve sinema severler bu soruda buluşuyor. 1959 yapımı Hiroşima Sevgilim filmi ile dünya çapında bir şöhret yakalayan Fransız aktris kimdir, bilen var mı?" denildi. İşte 6 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (6 ŞUBAT)

Soru: Hiroşima Sevgilim filmi ile ünlenen Fransız aktrist kimdir?

Cevap: EMMANUELLE RİVA