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Tarihi rekor
Serbest dalış dünya rekortmeni , '3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi' kapsamında Türk bilim insanlarıyla Antarktika'ya gitti. King George Adası'nda ilk dalışını gerçekleştirdi. 'Beyaz kıta'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Dondurucu sularda 1 saat kalarak Türk bayrağını dalgalandıran Ercümen, "Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak, soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde" dedi.

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