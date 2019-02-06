Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, '3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi' kapsamında Türk bilim insanlarıyla Antarktika'ya gitti. King George Adası'nda ilk dalışını gerçekleştirdi. 'Beyaz kıta'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.
Dondurucu sularda 1 saat kalarak Türk bayrağını dalgalandıran Ercümen, "Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak, soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde" dedi.
Dondurucu sularda 1 saat kalarak Türk bayrağını dalgalandıran Ercümen, "Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak, soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde" dedi.
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