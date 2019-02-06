Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Her erkekte bulunan idrar kesesinin çıkışında idrar yolunu saran bir bez olan prostat, genç bir erkekte ortalama 18-20 gram ağırlığında bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
- Yaşam
- 06.02.2019
- Gazete
Prostatın çözümü düzenli kontrolden geçer! Prostat tedavi edilmezse böbrekleri tüketir...
İdrar yapamama şikayetiyle belirti veren prostat, 40’lı yaşlardan sonra sık görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbrekleri tüketiyor. Çözümü düzenli kontrolden geçiyor.
Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Her erkekte bulunan idrar kesesinin çıkışında idrar yolunu saran bir bez olan prostat, genç bir erkekte ortalama 18-20 gram ağırlığında bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
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