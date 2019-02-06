Prostatın çözümü düzenli kontrolden geçer! Prostat tedavi edilmezse böbrekleri tüketir...

en korktuğu hastalıkların başında şüphesizgeliyorHer erkekte bulunan idrar kesesinin çıkışında idrar yolunu saran bir bez olan prostat, genç bir erkekte ortalamabulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyenilerleyen dönemdeneden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...