KOÇ:

Bugünlerde kendinizi kollamayı bilmelisiniz. Başkalarının sizi etkilemesine müsaade etmeyeceksiniz. Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. Ayak sorunları, en çok şikayet ettiği konuların başında geldiğini biliyoruz.. Dikkatli olun. Aktif ve meraklı yapınla yakın çevrenle bir arada olmak isteyebilirsin ama bu sefer ilgi görmek isteyen sensin.