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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 10:22

yorumları – 6 Şubat 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 6 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ı…

KOÇ:

Bugünlerde kendinizi kollamayı bilmelisiniz. Başkalarının sizi etkilemesine müsaade etmeyeceksiniz. Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. Ayak sorunları, en çok şikayet ettiği konuların başında geldiğini biliyoruz.. Dikkatli olun. Aktif ve meraklı yapınla yakın çevrenle bir arada olmak isteyebilirsin ama bu sefer ilgi görmek isteyen sensin.

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