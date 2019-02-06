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  • 06.02.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 21:02

Aydın'da kızlar pansiyonu ateşe verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, lerin barındığı pansiyondaki yatakların ateşe verilmesi sonucu maddi hasar oluştu. Pansiyon idarecileri tarafından kısa sürede tahliye edilen ve büyük korku yaşayan kız öğrencilere, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Kız öğrenciler pansiyonu ateşe verdi

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pansiyonda barınan kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu, öğrencilerden bazıları ikinci katta bulunan iki ayrı odadaki yatak ve yastıkları ateşe verdi. Pansiyon görevlilerinin dumanları fark edip yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pansiyon idarecileri tarafından kısa sürede tahliye edilen ve büyük korku yaşayan kız öğrencilere, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği , binanın alt katı ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü. İki odada da maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili olarak, polis ekipleri yatakları ateşe verdikleri iddia edilen iki kız öğrencinin ifadesine başvurdu.

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