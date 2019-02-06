Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.