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  • 06.02.2019 21:26
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 21:28

Meteoroloji'den uyarısı geldi! Tüm yurtta yağış bekleniyor

'nden ve yağışlar ile ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne, ve haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor. Öte yandan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, 'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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