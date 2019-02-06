Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin ilk fragmanı: İntikamdan doğan bir aşk masalı

Hercai Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi Atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv’den bir dizi daha geliyor. Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai’nin ilk tanıtım filmi dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. İzleyiciler merakla Hercai dizisinin başlayacağı tarihi bekliyor. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” mottosuyla yola çıkan Hercai'nin oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor.
Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin ilk fragmanı: İntikamdan doğan bir aşk masalı06 Şubat 2019, Çarşamba
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