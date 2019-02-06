Açıldığı günden beri efsane dizileri ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ekranlara taşıyan a2 TV'nin bugünkü akışında neler var? Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray - Hatayspor maçı a2'den yayınlancak. Maç öncesi vatandaşlar a2'nin frekans bilgileri ve yayın akışını araştırmaya başladı. İşte 6 Şubat a2 yayın akışı ve frekans bilgileri...
a2 FREKANS BİLGİLERİ
D Smart: 277. Kanal
Digiturk: 35. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 11999 Mhz
Symbol Rate: 1166627500
FEC: 3/4
Pol: Vertical (dikey)
A2 CANLI YAYIN
A2 YAYIN AKIŞI (6 ŞUBAT 2019)
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:30 Malatyaspor-Göztepespor
20:30 Galatasaray-Hatayspor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
00:35 Aşk ve Ceza
03:00 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri
A2 YAYIN AKIŞI (7 ŞUBAT 2019)
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:30 Selena
20:30 Akhisarspor-Kasımpaşaspor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
01:15 Aşk ve Ceza
03:40 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri
A2 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2019)
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Yahşi Cazibe
23:15 Sıla
01:30 The Car Getaway-Yarışma
02:20 Aşk ve Ceza
04:10 The Car Getaway-Yarışma
05:00 Kızlar ve Anneleri
A2 YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2019)
06:30 Gönülçelen
08:30 Alemin Kıralı
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:30 Alemin Kıralı
16:15 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Çocuklar Duymasın
23:00 Seviyor Sevmiyor
01:00 The Car Getaway-Yarışma
02:40 Kara Ekmek
04:50 Zerda
05:50 The Car Getaway-Yarışma
A2 YAYIN AKIŞI (10 ŞUBAT 2019)
06:30 Gönülçelen
08:30 Alemin Kıralı
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:30 Alemin Kıralı
16:15 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Çocuklar Duymasın
23:00 Seviyor Sevmiyor
01:00 Lethal Weapon-Yabancı Dizi
02:40 Kara Ekmek
04:50 Zerda
05:50 The Car Getaway-Yarışma
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