Açıldığı günden beri efsane dizileri ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ekranlara taşıyan a2 TV'nin bugünkü akışında neler var? Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray - Hatayspor maçı a2'den yayınlancak. Maç öncesi vatandaşlar a2'nin frekans bilgileri ve yayın akışını araştırmaya başladı. İşte 6 Şubat a2 yayın akışı ve frekans bilgileri...

a2 FREKANS BİLGİLERİ

D Smart: 277. Kanal

Digiturk: 35. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 11999 Mhz

Symbol Rate: 1166627500

FEC: 3/4

Pol: Vertical (dikey)

A2 CANLI YAYIN

A2TV CANLI YAYIN

A2 YAYIN AKIŞI (6 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar

08:30 Yahşi Cazibe

10:10 Selena

13:00 Çocuklar Duymasın

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:30 Malatyaspor-Göztepespor

20:30 Galatasaray-Hatayspor

22:35 Taken- Yabancı Dizi

00:35 Aşk ve Ceza

03:00 Taken- Yabancı Dizi

05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (7 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar

08:30 Yahşi Cazibe

10:10 Selena

13:00 Çocuklar Duymasın

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:30 Selena

20:30 Akhisarspor-Kasımpaşaspor

22:35 Taken- Yabancı Dizi

01:15 Aşk ve Ceza

03:40 Taken- Yabancı Dizi

05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar

08:30 Yahşi Cazibe

10:10 Selena

13:00 Çocuklar Duymasın

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

19:40 Bez Bebek

21:00 Yahşi Cazibe

23:15 Sıla

01:30 The Car Getaway-Yarışma

02:20 Aşk ve Ceza

04:10 The Car Getaway-Yarışma

05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2019)

06:30 Gönülçelen

08:30 Alemin Kıralı

10:10 Selena

11:40 Bez Bebek

13:00 Kızlar ve Anneleri

14:30 Alemin Kıralı

16:15 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

19:40 Bez Bebek

21:00 Çocuklar Duymasın

23:00 Seviyor Sevmiyor

01:00 The Car Getaway-Yarışma

02:40 Kara Ekmek

04:50 Zerda

05:50 The Car Getaway-Yarışma

A2 YAYIN AKIŞI (10 ŞUBAT 2019)

06:30 Gönülçelen

08:30 Alemin Kıralı

10:10 Selena

11:40 Bez Bebek

13:00 Kızlar ve Anneleri

14:30 Alemin Kıralı

16:15 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

19:40 Bez Bebek

21:00 Çocuklar Duymasın

23:00 Seviyor Sevmiyor

01:00 Lethal Weapon-Yabancı Dizi

02:40 Kara Ekmek

04:50 Zerda

05:50 The Car Getaway-Yarışma