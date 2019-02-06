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  • 06.02.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 12:44

canlı izle! ile 6 Şubat yayın akışı

TV frekans bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. ne haberimizden ulaşabilir dilerseniz canlı yayını haberimizden de izleyebilirsiniz.

A2 frekans bilgileri

Açıldığı günden beri efsane dizileri ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ekranlara taşıyan TV'nin bugünkü akışında neler var? Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray - Hatayspor maçı a2'den yayınlancak. Maç öncesi vatandaşlar a2'nin frekans bilgileri ve yayın akışını araştırmaya başladı. İşte 6 Şubat ve frekans bilgileri...

a2 FREKANS BİLGİLERİ

D Smart: 277. Kanal

Digiturk: 35. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 11999 Mhz
Symbol Rate: 1166627500
FEC: 3/4
Pol: Vertical (dikey)

A2 CANLI YAYIN

A2TV CANLI YAYIN

A2 YAYIN AKIŞI (6 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:30 Malatyaspor-Göztepespor
20:30 Galatasaray-Hatayspor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
00:35 Aşk ve Ceza
03:00 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (7 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:30 Selena
20:30 Akhisarspor-Kasımpaşaspor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
01:15 Aşk ve Ceza
03:40 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT 2019)

06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Yahşi Cazibe
23:15 Sıla
01:30 The Car Getaway-Yarışma
02:20 Aşk ve Ceza
04:10 The Car Getaway-Yarışma
05:00 Kızlar ve Anneleri

A2 YAYIN AKIŞI (9 ŞUBAT 2019)

06:30 Gönülçelen
08:30 Alemin Kıralı
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:30 Alemin Kıralı
16:15 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Çocuklar Duymasın
23:00 Seviyor Sevmiyor
01:00 The Car Getaway-Yarışma
02:40 Kara Ekmek
04:50 Zerda
05:50 The Car Getaway-Yarışma

A2 YAYIN AKIŞI (10 ŞUBAT 2019)

06:30 Gönülçelen
08:30 Alemin Kıralı
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:30 Alemin Kıralı
16:15 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:40 Bez Bebek
21:00 Çocuklar Duymasın
23:00 Seviyor Sevmiyor
01:00 Lethal Weapon-Yabancı Dizi
02:40 Kara Ekmek
04:50 Zerda
05:50 The Car Getaway-Yarışma

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