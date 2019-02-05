Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran Üç Aylar, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Dua ve tövbe ayları olarak da bilinen Üç Aylar'ın hangi tarihte başlayacağı Diyanet takviminde belli oldu. İşte merak edilen detaylar…



ÜÇ AYLAR 2019 TAKVİMİ



Üç Aylar 2019 yılında 8 Mart tarihinde idrak edilecek. Sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan ayları yaşanacak. Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi önemli geceleri de içerisinde bulunduran Üç Aylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor.