Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 20.30'da başlayacak olan Hadi'nin ödülü 30 bin TL. Hadi'nin resmi instagram hesabından yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Popüler Dizi Müzikleri'' listesindeki 3. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 5 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (5 ŞUBAT 2019)

Soru: Fizy Popüler Dizi Müzikleri listesinin 3. şarkısı nedir?

Cevap: GAZAPİZM - HEYECANI YOK

GAZAPİZM - HEYECANI YOK SÖZLERİ

Montumun cebinde yok kuruş

Zıplıyor herkes kanguru sanki

Full depo Taunus'um

Bi'de kafamıza bass vurur

Ama yine yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!

Hah! Kazan kazan yok kaybedecek birimiz kaçarı yok

Çocuk çok yatarım yok, oynayan aç ayı yok!

Olmayan façası yok, kurtaran paçayı yok!

Gelecek için bir hedefin yok, yarının yok!

Hah! Temel güvenin yok, illegal, legal, düzenin yok

Para kesesi yok, bekleme rüzgarın esesi yok

Her şey boş yere tasarı yok,

Bak büyüdüğün sokakta masalın yok

Hah! Kollarından öte saranın yok

Dirisin ya da ölü arafı yok

Kapımın önünde polisler var

Elinde silahla komiser var

Üstümde, başımda kan izi var

Önümde kocaman valizler var

Bana tepeler, denizler dar

Bi' de sırtımda keneler var

Yarım kalır o şarkılar, bur'da panda yok develer var

Montumun cebinde yok kuruş

Zıplıyor herkes kanguru sanki

Full depo Taunus'um

Bi'de kafamıza bass vurur

Ama yine yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!

Montumun cebinde yok kuruş

Zıplıyor herkes kanguru sanki

Full depo Taunus'um

Bi'de kafamıza bass vurur

Ama yine yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!

(Melodi)

Artık gerçeğin farkında herkes, kimse doymuyo yerken

Hayat en sayko mektep, yanacak kafan gençken

Olacaklar hep elzem depresyon gettoya kısmet

Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan üstelik

Yaşama sevincine el koyan denge

Ve umutların er geç ölür! Bi' de bakarsın her şey sönük

Suça en yakın eksen görür. Hızlı yaşayan erken ölür

Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler

Bizi heyecanlandıramıyorsa bi' şeyler artık öldüremezler

Ah! Herkes delirmiş hiç etkinlikler etik değil

Hep biz pisliklere itildik. Bizi bitirmiş ilişki

Ki bilemezdik ne işti? Daha dur hele ne içtik?

Tüm bilincini yitirmiş, şehir kurtları tedirgin

Montumun cebinde yok kuruş

Zıplıyor herkes kanguru sanki

Full depo Taunus'um

Bi'de kafamıza bass vurur

Ama yine yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!

Montumun cebinde yok kuruş

Zıplıyor herkes kanguru sanki

Full depo Taunus'um

Bi'de kafamıza bass vurur

Ama yine yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!

(Melodi Ve Sessizlik)

Bu hayatın heyecanı meycanı yok!... Yok!

(Yok! Yok! Yok!)

(Melodi)

Montumun cebinde yok kuruş

(Yok!)

Zıplıyor herkes kanguru sanki

(Yok!)

(Melodi)

Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!.