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  • 05.02.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 16:26

ipucu sorusu: Popüler Dizi Müzikleri listesinin 3. şarkısı nedir? 5 Şubat

ipucu sorusu belli oldu. Bugün ödül 30 bin TL olacak. İpucu sorusu 'den geliyor. Yaırşma öncesi, yarışmanın takipçileri ipucu sorusunu öğrenerek bir adım önde olmak istiyorlar. Peki, listesinin 3. şarkısı hangisidir? İşte 5 Şubat sorusu...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 20.30'da başlayacak olan Hadi'nin ödülü 30 bin TL. Hadi'nin resmi instagram hesabından yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül katkılarıyla 30.000TL. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Popüler Dizi Müzikleri'' listesindeki 3. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 5 Şubat sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (5 ŞUBAT 2019)

Soru: listesinin 3. şarkısı nedir?

Cevap: GAZAPİZM - HEYECANI YOK

GAZAPİZM - HEYECANI YOK SÖZLERİ

Montumun cebinde yok kuruş
Zıplıyor herkes kanguru sanki
Full depo Taunus'um
Bi'de kafamıza bass vurur
Ama yine yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!
Hah! Kazan kazan yok kaybedecek birimiz kaçarı yok
Çocuk çok yatarım yok, oynayan aç ayı yok!
Olmayan façası yok, kurtaran paçayı yok!
Gelecek için bir hedefin yok, yarının yok!
Hah! Temel güvenin yok, illegal, legal, düzenin yok
Para kesesi yok, bekleme rüzgarın esesi yok
Her şey boş yere tasarı yok,
Bak büyüdüğün sokakta masalın yok
Hah! Kollarından öte saranın yok
Dirisin ya da ölü arafı yok
Kapımın önünde polisler var
Elinde silahla komiser var
Üstümde, başımda kan izi var
Önümde kocaman valizler var
Bana tepeler, denizler dar
Bi' de sırtımda keneler var
Yarım kalır o şarkılar, bur'da panda yok develer var
Montumun cebinde yok kuruş
Zıplıyor herkes kanguru sanki
Full depo Taunus'um
Bi'de kafamıza bass vurur
Ama yine yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!
Montumun cebinde yok kuruş
Zıplıyor herkes kanguru sanki
Full depo Taunus'um
Bi'de kafamıza bass vurur
Ama yine yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!
(Melodi)
Artık gerçeğin farkında herkes, kimse doymuyo yerken
Hayat en sayko mektep, yanacak kafan gençken
Olacaklar hep elzem depresyon gettoya kısmet
Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan üstelik
Yaşama sevincine el koyan denge
Ve umutların er geç ölür! Bi' de bakarsın her şey sönük
Suça en yakın eksen görür. Hızlı yaşayan erken ölür
Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler
Bizi heyecanlandıramıyorsa bi' şeyler artık öldüremezler
Ah! Herkes delirmiş hiç etkinlikler etik değil
Hep biz pisliklere itildik. Bizi bitirmiş ilişki
Ki bilemezdik ne işti? Daha dur hele ne içtik?
Tüm bilincini yitirmiş, şehir kurtları tedirgin
Montumun cebinde yok kuruş
Zıplıyor herkes kanguru sanki
Full depo Taunus'um
Bi'de kafamıza bass vurur
Ama yine yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!
Montumun cebinde yok kuruş
Zıplıyor herkes kanguru sanki
Full depo Taunus'um
Bi'de kafamıza bass vurur
Ama yine yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!
(Melodi Ve Sessizlik)
Bu hayatın heyecanı meycanı yok!... Yok!
(Yok! Yok! Yok!)
(Melodi)
Montumun cebinde yok kuruş
(Yok!)
Zıplıyor herkes kanguru sanki
(Yok!)
(Melodi)
Bu hayatın heyecanı meycanı yok! Yok!.

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