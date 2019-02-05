Balarısı lakabıyla tanınan müzisyen, Eleq ipucu sorusunda yer aldı. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? Müzik bilgisine güvenenler için kolay, ilgisi olmayanlar için ise biraz zorlayıcı bir soru ile karşınızdayız bugün. "Balarısı" lakabıyla tanınan, ağız armonikası virtüözü olan müzisyen kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 5 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (5 ŞUBAT 2019)

Soru: Balarısı lakabıyla tanınan müzisyen kimdir

Cevap: AHMET FAİK ŞENER

Ahmet Faik Şener, 'Balarısı' lakabıyla tanınan ağız armonikasının Türkiye'deki virtözü olarak bilinen müzisyendir. İlk armonikasına ilkokul yıllarında sahip olan müzisyen, hukuk öğrenimi gördüğü üniversite yıllarında ilk topluluğunu kurdu.

Şener, piyanoda Şerif Yüzbaşıoğlu, flütte Şefik Uyguner ile beraber kurduğu Balarıları adını verdiği topluluğuyla bir yandan şarkı söylerken diğer yandan akordeon ve ritm aletleri çaldı.

Yıllarca yanında taşıdığı armonikasıyla radyo stüdyoları, konser salonları, gazino sahneleri ve hatta televizvon ekranlarına kadar her yerde klasik müzikten halk müziğine hemen her tür eseri yorumlayan Ahmet Faik Şener, ağız armonikası için yazılmış Malcolm Arnold ve Marcello'nun obua konçertoları gibi pek çok besteyi seslendirdi.