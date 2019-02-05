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  • 05.02.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:25

ia... 'de TIR devrildi! yönü ulaşıma kapandı

İA... İzmit'te yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. nedeniyle TEM yolunun yönü ulaşıma kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM'de TIR devrildi! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu esiminde otomobille çarpışan TIR'ın devrilmesi sonucu istikametinde ulaşım aksadı. Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı TIR, Ömer Sefa A'ya ait, emniyet şeridinde park halindeki 54 NB 503 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralananın olmadığı da, ekiplerin yolda dökülen mazotu izleme çalışmaları sürerken, TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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