Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobille çarpışan TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım aksadı. Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı TIR, Ömer Sefa A'ya ait, emniyet şeridinde park halindeki 54 NB 503 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yolda dökülen mazotu temizleme çalışmaları sürerken, TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.