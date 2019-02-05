Sevgililer Günü, tüm dünyada sevginin dile getirildiği, gösterildiği bir gün. Sevgililer Günü yaklaştıkça, her sene olduğu gibi kimi çiftlerde heyecan gözlemleniyor. Bu özel güne sayılı günler kala çiftlerde hediye alma telaşı başladı. Hediyelerini erkenden almak isteyenler Sevgililer Günü'nün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman? 2019 Sevgililer Günü hangi gün?

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.