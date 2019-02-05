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  • 05.02.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:03

Bakırköy sahil yolunda "yarış" sı: 1 ölü

Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy sahil yolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik sında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı ve makas atarak ilerleyen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

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