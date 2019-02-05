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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:57

Son dakika: tarih vererek uyardı | İşte güncel

Son dakika... nu merak eden vatandaşların beklediği haber 'den geldi. Meteoroloji, , , ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu. Peki yarın (6 Şubat Çarşamba) yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? ve 'da yağış var mı? Detaylar haberimizde...

Meteoroloji tarih verdi! Ve uyardı

nu araştıran vatandaşlara beklenen haberi verdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren ve il geneli ile ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU:

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