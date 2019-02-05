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  • 05.02.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 19:13

Markete gitmeye üşenen li bakın ne yaptı!

Birbirinden ilginç icatları ile tarihe geçen lilerden son bir hamle daha geldi. Bu kez de üşengeç bir Rizeli evinin balkonuna 200 metrelik bir ilkel "" kurdu.. Evinin yolunun rampa olduğunu ifade eden Gökdemir, "Ayrıca binada asansör yok. İşten yorgun geliyorum. İn çık zor oluyor. Daha çok yoruluyorum. Artık 5 kat inip çıkmıyorum. Benim için de rahat oldu." dedi.

Bir firmada kurye olarak çalışan Gökhan Gökdemir, Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığı 5 katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle market alışverişine çözüm arayışına girdi.

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