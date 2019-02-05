Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi hakkında yazılan iddianameyi okuyor! Tüm Türkiye'nin merak ettiği Palu ailesi cinayeti nasıl itiraf etti merak ediyorsanız 5 Şubat Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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