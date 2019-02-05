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  • 05.02.2019 10:29

canlı yayında Palu ailesi hakkında savcılıktan gelen iddianame açıklanıyor!

'daki Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Meryem Tahnal'ı canice öldürme suçundan tutuklanan Tuncer Ustael'in itirafı ve savcılıktan gelen iddianame 5 Şubat ında izleyicilerle paylaşılacak. Müge Anlı canlı yayınında herkesin tanıdığı Palu ailesi hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemini sarsarken, Müge Anlı ve ekibinin titiz araştırmaları sonucunda ortaya çıkan Meryem ve Melike Tahnal cinayetinin katil zanlısı Tuncer Ustael ve Palu ailesi üyeleri 5 kişi olmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede neler yazıyor merak ediyorsanız 5 Şubat Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayında Palu ailesi hakkında yazılan iddianameyi okuyor! Tüm Türkiye'nin merak ettiği Palu ailesi cinayeti nasıl itiraf etti merak ediyorsanız 5 Şubat ı izleyebilirsiniz...

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