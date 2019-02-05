Ocak ayının kasvetli havasını geride bıraktığımız günler geldik. 5 Şubat saat 00:05'te Kova burcunda yeni bir ay doğdu. Yeni Ay haritasında aşk ve sevgi gezegeni Venüs başrollerde olacağa benziyor. Peki, bu Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? İşte Kova Yeni Ay'ının bugün burçlar üzerinde bırakacağı etkiler...
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