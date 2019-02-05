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  • 05.02.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 10:59

Günlük – 5 Şubat 2019 Salı | Kova burcundaki Yeni Ay ı nasıl etkileyecek?

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Kova burcundaki Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? İşte 5 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Ocak ayının kasvetli havasını geride bıraktığımız günler geldik. 5 Şubat saat 00:05'te Kova burcunda yeni bir ay doğdu. Yeni Ay haritasında aşk ve sevgi gezegeni Venüs başrollerde olacağa benziyor. Peki, bu Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? İşte Kova Yeni Ay'ının bugün burçlar üzerinde bırakacağı etkiler...

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