Kansere forehand!

Ailesinden 5 kişiyi kanserden kaybeden kadın, tenis oynayarak amansız hastalığı yendi. Azmi herkese örnek oldu. Aydın'da tenis antrenörü Cemile Yegül (25), göğsündeki kitleden şüphelenerek hastaneye başvurdu. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden tedaviye başladı ve erken teşhis, yüksek moral ve spor sayesinde yaklaşık 1,5 yıl mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı. Yegül, "Moral, hastalığı kabullenmemek ve tenis oynayarak bu hastalığı yendim. Destek olan, ailen, dostun, arkadaşların olduğu zaman yenilecek bir hastalık olduğunu gördüm. Çünkü akrabalarımdan çok fazla ölen olunca kötü bir algı oluşmuştu. Moralimizi bozmadığımız zaman kendimizi bırakmadığımız zaman, kendimizle barışık olduğumuz zaman ben atlatılabileceğini düşünüyorum" dedi.
Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden genç kadın, umudunu hiç kaybetmedi. Tenis oynamaya devam etti. Kanseri yenip hayata sıkı sıkı sarıldı.
Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden genç kadın, umudunu hiç kaybetmedi. Tenis oynamaya devam etti. Kanseri yenip hayata sıkı sıkı sarıldı.
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