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  • 05.02.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:45

5 Şubat 2019! ürünler kataloğu ile salı kampanyası başladı

'in salı günü indirimleri satışa çıktı. Bakım ürünlerinin ön planda olduğu katalogda temizlik ürünleri de bulunuyor. Öte yandan Sevgililer Günü'ne özel ürünlerde olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 5 Şubat ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

BİM aktüel 5 Şubat 2019 kataloğu ile salı günü indirimleri belli olmuştu. BİM marketlerde 5-8 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünleri sizler için derledik. Kişisel bakım ürünü ya da kozmetik ürünü arayanların ilgisini çekeceği katalogda hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (5 ŞUBAT 2019)

Weet Tüy alıcı ve şekillendirici traş makinesi 29,95 TL
Beyonce parfüm deodorant kadın 18,95 TL
David Beckham parfüm deodorant erkek 18,95 TL
Red Bull parfüm 19,95 TL

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