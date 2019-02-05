BİM aktüel 5 Şubat 2019 kataloğu ile salı günü indirimleri belli olmuştu. BİM marketlerde 5-8 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünleri sizler için derledik. Kişisel bakım ürünü ya da kozmetik ürünü arayanların ilgisini çekeceği katalogda hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (5 ŞUBAT 2019)

Weet Tüy alıcı ve şekillendirici traş makinesi 29,95 TL

Beyonce parfüm deodorant kadın 18,95 TL

David Beckham parfüm deodorant erkek 18,95 TL

Red Bull parfüm 19,95 TL