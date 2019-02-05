MODERN çağın neden olduğu hastalıklardan diyabet, hayatı tehdit ediyor. Sık idrara çıkma, susama, aniden bastıran açlık ve uyku hali, bu hastalığın en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Dünyada görülme sıklığı giderek artan diyabet, tüm yaşamsal organlara zarar veriyor. Günümüzde 415 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu hastalık, 20-74 yaş arasındaki yetişkinlerde görme kayıplarını da beraberinde getiriyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü'nden Op. Dr. Neslihan Astam, diyabet hastalığının riskleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.
- Yaşam
- 05.02.2019
- Gazete
Diyabeti gözden kaçırma! Diyabet körlüğe neden olabilir
Kalbi ve böbrekleri tüketen diyabet, gözleri de etkiliyor. Retinaya zarar verip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanlar uyarıyor: Şekerinizi ihmal etmeyin.
MODERN çağın neden olduğu hastalıklardan diyabet, hayatı tehdit ediyor. Sık idrara çıkma, susama, aniden bastıran açlık ve uyku hali, bu hastalığın en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Dünyada görülme sıklığı giderek artan diyabet, tüm yaşamsal organlara zarar veriyor. Günümüzde 415 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu hastalık, 20-74 yaş arasındaki yetişkinlerde görme kayıplarını da beraberinde getiriyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü'nden Op. Dr. Neslihan Astam, diyabet hastalığının riskleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.
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