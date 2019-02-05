Diyabeti gözden kaçırma! Diyabet körlüğe neden olabilir

çağın neden olduğu hastalıklardanhayatı tehdit ediyor. Sık idrara çıkma, susama, aniden bastıran açlık ve uyku hali, bu hastalığın en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Dünyada görülme sıklığı giderek artan diyabet, tüm yaşamsal organlara zarar veriyor. Günümüzdediyabet hastası bulunuyor. Bu hastalık,yetişkinlerde görme kayıplarını da beraberinde getiriyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü'nden Op. Dr. Neslihan Astam, diyabet hastalığınınhakkında bilgi veriyor.