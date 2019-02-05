Soyuldu anlamadı

tarım ve otomotiv alım satımı yapan(40) dün cipini park edip yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra aracına dönen Bozdoğan, torpidosunun açık olduğunu fark etti.ve bin lirasının yerinde olmadığını gördü. Camlarında kırık olmadığını, kapı kilitlerinde de zorlanmadığını görünce şaşırdı, polisi aradı. Genç adam, sosyal medyada 'Arkadaşlar, aracım soyuldu. Lütfen dikkatli olun. Aracımı kilitlediğimi hatırlıyorum, döndüğümde param yoktu. Fakat hırsız parayı görünce cep telefonu ve diğer elektronik eşyalarımı almamış. Camı kırmamış, kilitlerinde oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?' notuyla paylaşımda bulundu.