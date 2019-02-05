Benziyorsa faydası var

Sağlıklı besinler şifa saçıyor. Öyle besinler var ki farklı açılardan bakıldığında, bir organa benziyor. Uzmanlar, bu benzerliklerin dışında benzediği organa da yararlı olduğunu söylüyor. O besinleri şöyle sıralıyor:
AVOKADO: Rahime benzeyen avokado, rahim ağzı kanserine karşı korur. Hormonların düzenlenmesine katkı sağlar.
CEVİZ: Beyine benzeyen ceviz, Omega-3 içeriği ile hafızayı güçlendirir. Günde iki tane yemek gerekir.
ZENCEFİL: Mideye benzerliğiyle dikkat çeker. Mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemlerine karşı koruyucu etki gösterir.
DOMATES: Kalbe benzeyen domates, kolesterolün dengelenmesini sağlar.
HAVUÇ: Dilimlendiğinde göze benzeyen havuç, göz tansiyonunu önler.
KEREVİZ: Kemiği güçlendirir. Romatizma ağrılarına karşı korur.
- Yaşam
- 05.02.2019
- Gazete
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