Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İlki 184 yıl önce Londra'da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi şarkıcının balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?" denildi. İşe 5 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (5 ŞUBAT 2019)

Soru: İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi şarkıcının balmumu heykeli vardır?

Cevap: MURAT BOZ

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazanan Boz, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı.

Ünlü şarkıcı Boz, ilk çıkışını 2006 yılında yayınladığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile yaptı. Ardından ilk stüdyo albümü olan Maximum'u 2007 yılında yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı.

2008 yılında ilk Ep çalışması olan "Uçurum", 2009 yılında ise ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı.

2010 Mart ayında ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladıktan sonra 12 Nisan 2011'de üçüncü stüdyo albümü "Aşklarım Büyük Benden" ile aynı adı taşıyan şarkısını klibi ile birlikte yayınladı. Mayıs 2011'de ise albümünü piyasaya sürdü. Ardından albümdeki "Hayat Öpücüğü", "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş", "Bulmaca" ve "Soyadımsın" şarkılarını da kliplendirdi. Bu şarkılardan "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" resmi listelerin zirvesine yükselmeyi başardı.

Boz, son olarak en çok sevilen şarkılarından oluşan ilk remix albümü olan "Dance Mix"i piyasaya sürdü. Albümün ilk klibi "Özledim" şarkısının remix versiyonuna çekilirken ikinci kliplenen şarkı "Geri Dönüş Olsa" adlı eseri oldu.

Piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmalarının reklam yüzüdür. Ödülleri arasında iki Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral TV Video Müzik Ödülü bulunmaktadır.