Mutluluk için çemen

kokusu ile bilinensağlığa olan faydalarıyladikkatçekiyor. Vitaminve mineraldeposu bu bitki,mide ve bağırsağıgüçlendiriyor.Aşk hayatında davaat ediyor.ve isteği artıyor.Sperm kalitesini yükselterekçocuk sahibi olmayıkolaylaştırıyor. Diğerfaydaları şöylesıralanıyor:Mide vebağırsak gazlarınısöktürür.Anne sütününartmasını sağlar.İştah açar.Sindirimi kolaylaştırır.Enfeksiyonları giderir.