Mutluluk için çemen

Keskin kokusu ile bilinen çemen otu, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vitamin ve mineral deposu bu bitki, mide ve bağırsağı güçlendiriyor. Aşk hayatında da mutluluk vaat ediyor. Cinsel gücü ve isteği artıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Öksürüğü hafifletir.
Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.
Bedeni güçlendirir ve hastalıklardan korur.
Anne sütünün artmasını sağlar.
Regl sancısını dindirir.
İştah açar.
Boğaz ağrısını keser.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kanserden korur.
Enfeksiyonları giderir.
Saçları güçlendirir.
Öksürüğü hafifletir.
Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.
Bedeni güçlendirir ve hastalıklardan korur.
Anne sütünün artmasını sağlar.
Regl sancısını dindirir.
İştah açar.
Boğaz ağrısını keser.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kanserden korur.
Enfeksiyonları giderir.
Saçları güçlendirir.
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