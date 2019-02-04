Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Vitamin deposu olan ve lezzeti de çok güzel yeşil mercimek çorbası çok seviliyor ve sıkça da tüketiliyor. Mercimek çorbasının lezzetli olması kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemine göre değişiklik gösterebiliyor. Her elin lezzeti ayrı olabilir fakat sizler için derlediğimiz en pratik ve güzel mercimek çorbası tarifiyle misafirlerinizin tadı damağında kalacak.
Malzemeler:
-1 su bardağı yeşil mercimek
-2 adet soğan
-1 çay bardağı arpa şehriye
-1 yemek kaşığı salça
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 küçük boy havuç
-1 tatlı kaşığı nane
Hazırlanışı:
Öncelikle yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Mercimekler yumuşadıktan sonra ocaktan alınır. Bu noktada mercimeklerin dağılmamasına dikkat edilmelidir. Mercimeklerin yeniden pişirileceği hesaba katılarak haşlama işleminden sonra ocaktan çekilmesi gerekir. Haşlanan mercimeğin suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ koyulur ve küçük küçük doğranmış soğanların yanı sıra salça da eklenerek kavrulmaya başlanır. Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. Arpa şehriye de eklenerek kavurma işlemine devam edilir. En son 1 tatlı kaşığı kuru nane eklenir.
Daha önce süzdüğünüz mercimek suyuna 1,5 litreden biraz az olacak şekilde su eklenir ve tencereye alınır. Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir. Havuçlar yumuşayana kadar pişirilir. Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır. Dilerseniz mercimek çorbanızın içine erişte de ekleyebilirsiniz. Böylece daha doyurucu ve lezzetli bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Malzemeler:
-1 su bardağı yeşil mercimek
-2 adet soğan
-1 çay bardağı arpa şehriye
-1 yemek kaşığı salça
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 küçük boy havuç
-1 tatlı kaşığı nane
Hazırlanışı:
Öncelikle yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır. Mercimekler yumuşadıktan sonra ocaktan alınır. Bu noktada mercimeklerin dağılmamasına dikkat edilmelidir. Mercimeklerin yeniden pişirileceği hesaba katılarak haşlama işleminden sonra ocaktan çekilmesi gerekir. Haşlanan mercimeğin suyu ayrı bir kaba süzülür. Tencereye sıvı yağ koyulur ve küçük küçük doğranmış soğanların yanı sıra salça da eklenerek kavrulmaya başlanır. Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır. Arpa şehriye de eklenerek kavurma işlemine devam edilir. En son 1 tatlı kaşığı kuru nane eklenir.
Daha önce süzdüğünüz mercimek suyuna 1,5 litreden biraz az olacak şekilde su eklenir ve tencereye alınır. Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir. Havuçlar yumuşayana kadar pişirilir. Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır. Dilerseniz mercimek çorbanızın içine erişte de ekleyebilirsiniz. Böylece daha doyurucu ve lezzetli bir sonuç ortaya çıkacaktır.
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