BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? 5 Şubat Salı günü itibarıyla BİM'de satışa çıkacak ürünlerin listesi yayınlandı. Yayınlanan katalogda, deodorant, erkek ve kadın parfümleri, makyaj fırça seti, kil maskesi, dudak koruyucu gibi birçok bakım ürünü bulunuyor. Sizler için aktüel ürünler kataloğundaki fiyat listesini derledik. İşte BİM 5 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM SALI GÜNÜ İNDİRİMLERİ NELER?

Veet markasına ait tüy alıcı ve şekillendirici traş makinesi 29,90 TL. Parfüm ve deodorant çeşitlerinde de indirim yapan BİM'de bu hafta kadın ve erkek parfümleri yer alacak. Parfüm Deodorant 18,95 TL ve Edt Parfüm Rebul 19,95 TL.

Kozmetik ürünlerinde indirim yapan BİM'de ruj 14,95 TL ve maskara ise 17,95 TL fiyat ile raflarda yerini alacak. Kampanyalı ürünler arasında bu hafta bulacağınız diğer ürünler ise şu şekilde; Saç tarağı 8,95 TL, Makyaj fırça seti 25 TL, Kil maskesi Loreal Paris 6,95 TL.

BİM'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL ÜRÜNLER

BİM'in yayınladığı bu katalogda Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler yer alıyor. Bunlar şu şekilde; ikili kahve fincan takımı 12,50 TL ve 2'li porselen kupa 13,50 tl fiyatı ile satışa çıkıyor.