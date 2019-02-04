Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yaırşması Eleq bugün 20.00'de başlayacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Orta Anadolu'dan Ege'ye kadar geniş bir bölgede görülen, günümüzde de varlığını sürdürmekte olan bir oyunu soracağız size bugün. Özellikle köy düğünlerinde, gece yakılan ateş etrafında ve davul-zurna eşliğinde sadece erkeklerin oynadığı bu oyunun adını kimler biliyor?" denildi. İşte 4 Şubat Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (4 ŞUBAT 2019)

Soru: Köy düğünlerinde, gece yakılan ateş etrafında davul-zurna eşliğinde oynanan oyun nedir?

Cevap: SİNSİN

Köy düğünlerinde geceleyin ateş etrafında delikanlılarca toplu halde yürütülen bir çeşittir. Düğün gecesi, düğün evinin önündeki bir meydanlıkta ateş yakılır. Davul zurna çalınmaya başlar. Oyuncu delikanlılar, seyirciler arasına dağınık olarak karışırlar ve ateşin etrafına dizilirler. Bir genç ortaya ateşin karşısına geçerek davulun temposuna ayak uydurarak sırayla birer ayağı üzerinde sıçrayıp oynamaya başlar. Bu genç ateşin çevresindeki halkın arasından birden çıkıverecek herhangi bir oyuncu eliyle yakalanmamak üzere çok uyanık davranır ve oynarken hep cephe değiştirerek etrafını denetler. O sırada bir başka oyuncu birden ortaya atılarak olursa birinci oyuncu hemen sıvışır. Kaçamadığı takdirde ikinci oyuncunun yumruğunu yer ve meydandan çekilerek seyircilerin arasına karışır. Ortaya atılan oyuncu, oynamaktaki genci ister yakalasın isterse yakalamasın kendisi oyuna devam eder. Yumruğu yiyen oyuncu intikamını almak üzere fırsat kollar. Yani kendisine yumruk vuran oynarken ansızın meydana fırlayıp yumruk atmayı kurar.

Oyun bu yolda ateş kararıncaya kadar sürer. Ateş sönmek üzereyken bütün oyuncular serçe parmaklarıyla tutuşurlar. Davul zurnayı da aralarına alıp raks ederler.

Bu gece ateş etrafında yürütülen bir oyundur. Kına gecesi gibi bir eğlenti vadesinde (zamanında) açık yerde ateş yakılır. Oyuncular onun çevresinde dizilirler. Birisi, bir arkadaşına yumruk atıp koşarak ateş çevresini dolanır ve dönüp kendi yerine durur. Yumruk yiyen onun arkasından koşmuştur. Yanına ulaştığı zaman var kuvvetiyle kendisine yumruk indirir, koşup bir devir yaptıktan sonra kendi yerinde durur. Yumruk yiyen -ki ilk yumruk atandı- tekrar ateşi fırdolayı dolaşıp yeniden arkadaşına yumruk atar. Böylelikle ikisinden birisi yumruk yemekten bitip tükeninceye kadar oynarlar. Sonra öbür oyuncular aynı şekilde oyuna devam ederler.