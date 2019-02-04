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  • 04.02.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 18:24

... 'te katliam yapmıştı! önünde a kalkıştı

'te kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra oğlunu da yanına alarak kaçan , önünde a kalkıştı. Saldırganın babası, polis ve psikolog Daşdelen'i ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Gaziantep'te katliam yapmıştı! Polis merkezi önünde...

, saat 16.15 sıralarında 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tabancasını çekerek başına dayayan Daşdelen, edeceğini söyledi.

Polis ekipleri çevrede önlem alarak saldırganı ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edildi.

Babasına sarılan ve tabancasını teslim eden Daşdelen, ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından Daşdelen'in emniyete götürülerek sorgulanacağı belirtildi.

Bu arada cinayetlerin ardından Daşdelen'in yanında götürdüğü oğlunu ise bir akrabasının yanına bıraktığı öğrenildi.

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