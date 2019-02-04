Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi iddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bu sabah havadan arama başlatılırken, dere içinde ve çevresinde yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.



Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.

Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.