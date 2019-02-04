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  • 04.02.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 18:51

Bir kent onları arıyordu... Ve ilk ize ulaşıldı

’de, iddiaya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı.

Bir kent onları arıyordu... Ve ilk ize ulaşıldı

'nin ilçesinde geçen Cumartesi iddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bu sabah havadan arama başlatılırken, dere içinde ve çevresinde yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında 'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.

Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

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