Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Annenizden ortalığı dağıtmakla ilgili ve içinde pamuk kelimesi geçen bir deyim duydunuz mu? Yıllardır duyduğumuz bu deyimdeki mesleğin ne anlama geldiğini merak ediyorsan ipucumuz gelsin! Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?" denildi. İşte 4 Şubat Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (4 ŞUBAT 2019)

Soru: Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmakla kabartma işini yapan kişilere ne denir?

Cevap: HALLAÇ