Polis misin hamamcı mı!

Uyuşturucunun etkisinde genç ile polis arasındaki diyalog şaşırttı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Cihan Ö. (22), üst geçidin ayağında baygın halde bulundu. Uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği şişe içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Bu sırada gözlerini açan Cihan Ö., eliyle yüzünü silerek, memura "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" dedi. Genç adam, ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Daha sonra da izini kaybettirdi.
Polis memuru, uyuşturucunun etkisinde olan genç adamı kendine getirmeye çalıştı. Beklenmedik bir tepki aldı.
Polis memuru, uyuşturucunun etkisinde olan genç adamı kendine getirmeye çalıştı. Beklenmedik bir tepki aldı.
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