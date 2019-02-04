Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre bulunduğu tahmin ediliyor. Deri, ağız, vajina ve bağırsak gibi çeşitli bölgelere yerleşmiş bu hücrelerin büyük çoğunluğunu yararlı bakteriler oluşturuyor. Bağırsakların güçlü olmasını sağlayan flora, bebeğin dünyaya gelişinin üçüncü gününden itibaren oluşmaya başlıyor. Ancak vücudun bağışıklığını destekleyen bağırsak florası yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak zarar görüyor. Güçlü bağırsaklar, güçlü bir beden anlamına geliyor.
- Yaşam
- 04.02.2019
- Gazete
Mutluluğun yolu bağırsaktan geçer! Tarhana-turşu bağırsak dostu
Mutluluğun yolu bağırsaktan geçiyor. Uzmanlar, sağlıksız sindirimin depresyona bile neden olduğunu söylüyor. Tarhana, turşu ve pırasa yenilmesini öneriyor.
Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre bulunduğu tahmin ediliyor. Deri, ağız, vajina ve bağırsak gibi çeşitli bölgelere yerleşmiş bu hücrelerin büyük çoğunluğunu yararlı bakteriler oluşturuyor. Bağırsakların güçlü olmasını sağlayan flora, bebeğin dünyaya gelişinin üçüncü gününden itibaren oluşmaya başlıyor. Ancak vücudun bağışıklığını destekleyen bağırsak florası yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak zarar görüyor. Güçlü bağırsaklar, güçlü bir beden anlamına geliyor.
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