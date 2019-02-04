ikinci beyni sayılansağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre bulunduğu tahmin ediliyor. Deri, ağız, vajina ve bağırsak gibi çeşitli bölgelere yerleşmiş bu hücrelerin büyük çoğunluğunuoluşturuyor. Bağırsakların güçlü olmasını sağlayan flora, bebeğin dünyaya gelişininitibaren oluşmaya başlıyor. Ancak vücudun bağışıklığını destekleyen bağırsak florası yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak zarar görüyor. Güçlü bağırsaklar, güçlü bir beden anlamına geliyor.