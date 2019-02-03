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  • 03.02.2019 19:40

'da ilginç olay! Arkadaşını domuz zannedince olanlar oldu...

'nın Milas ilçesinde avlanmaya gittiği arkadaşını yaban domuzu sanarak vurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Arkadaşını domuz zannedince olanlar oldu!

İddiaya göre, M.A. Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı İlhan Sarıkaya'yı vurdu.

Bacağından vurulan Sarıkaya, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.

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