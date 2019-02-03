İddiaya göre, M.A. Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı İlhan Sarıkaya'yı vurdu.
Bacağından vurulan Sarıkaya, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.
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