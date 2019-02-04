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  • 04.02.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 19:20

'da ! Sokakta karşılaştı dehşet saçtı!

’nın Tavşanlı ilçesinde (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi ’i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Polis, kaçan Tolga Göçer'i yakalamak için çalışma başlattı.

Korkunç olay, Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Tolga Göçer, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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