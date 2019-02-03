Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.
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