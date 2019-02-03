Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.02.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 19:06

halde ormanda yakalanan kişi hakkında flaş gelişme!

'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriYarı çıplak halde ormanda yakalanan kişi hakkında flaş gelişme!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar