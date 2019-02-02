Korkunç olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı.
Korkunç olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı.
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