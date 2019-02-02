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  • 02.02.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 17:41

'da iğrenç saldırı! Polis ormanda yakaladı

'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G. (33), zorla girdiği evde yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla ze kalkıştı. Boğuşmada elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine halde kaçan R.G., saklandığı dağlık arazide yakalandı.

Korkunç olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı.

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