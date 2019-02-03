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  • Son Güncelleme: 03.02.2019 10:43

'den güzel haber geldi! 'da bugün nasıl olacak? (3 Şubat 2019)

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için 'den son dakika na dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bir çok kişi internet üzerinden "" sorusunu araştırıyor. İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...

Meteoroloji'den sevindiren haber!

Bir çok kişi internet üzerinden "" sorusunu araştırıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte il il tüm Türkiye'de raporları ve detaylar...

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 8

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

Diyarbakır: Az bulutlu 12

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