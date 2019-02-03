KOÇ:
Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Ay'ın konumu, sabahı başka, akşamı başka olacak günü işaret ediyor. Bugün bazı olaylara şiddetli tepkiler verebilirsin.
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