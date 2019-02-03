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  • Son Güncelleme: 03.02.2019 09:55

yorumları – 3 Şubat 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Ay'ın konumu, sabahı başka, akşamı başka olacak günü işaret ediyor. Bugün bazı olaylara şiddetli tepkiler verebilirsin.

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