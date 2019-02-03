Kızını öldüren cani babadan kan donduran sözler

Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.
Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.