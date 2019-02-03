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  • 03.02.2019 11:49

Kızını öldüren cani babadan kan donduran sözler

18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uykusunda katleden 52 yaşındaki Kadir Tatar'ın ifadesi ortaya çıktı. Kızını neden vurduğunu açıklayan Kadir Tatar'ın sözleri kan dondurdu.

Kızını öldüren cani babadan kan donduran sözler

Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.

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