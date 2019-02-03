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  • 03.02.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 08:51

'da otele pompalı tüfekle saldırı

'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rastgele ateş açtı.Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edili.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme de 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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