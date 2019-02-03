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  • 03.02.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 09:46

'da tehlikeli gerginlik! Saldırganı linçten polis kurtardı

'da esnafla mahalleli arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı linç etmeye çalışan mahalleliyi güçlükle sakinleştirdi. Silahlı saldırgan olay yerinde gizlediği tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halısaha işletmecisi Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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