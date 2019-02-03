Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halısaha işletmecisi Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halısaha işletmecisi Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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