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  • 03.02.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 07:35

'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler

'da, 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

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