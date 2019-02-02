Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.
Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.
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